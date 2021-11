Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dacia mehrfach mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16. September beschädigte ein unbekannter Täter den linken hinteren Reifen eines blauen Dacia. In der Nacht vom 03. Auf den 04. Oktober wurde die Heckklappe des Dacia unterhalb des Kennzeichens zerkratzt. Zuletzt war der offensichtlich gleiche Täter am Samstag, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, "aktiv". In diesem Fall wurde die Beifahrertür und die rechte Schiebetür zerkratzt. In allen drei Fällen war der Pkw in Höhe Adlerstraße 24 am Straßenrand geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

