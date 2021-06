Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb flieht mit Laptop und Kosmetikkoffer

Halver (ots)

Unbekannte plünderten in der Nacht zum Montag einen am Tannenweg parkenden Firmenwagen. Sie durchsuchten den weißen VW Caddy und nahmen einen Laptop samt Tasche und Zubehör, einige T-Shirts, eine Arbeitshose, einen Koffer und eine Kosmetiktasche samt Inhalt an sich.

