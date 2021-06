Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Testzentrum durchwühlt/ Tank-Diebe an Baumaschinen

Hemer (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmittag sind Unbekannte in die derzeit als Corona-Testzentrum genutzten Räume der Erste-Hilfe-Schule an der Hauptstraße eingedrungen. Sie durchwühlten einen Lagerraum, machten aber offenbar keine Beute.

An der Schleuse wurden am Wochenende die Tankschlösser von vier Baumaschinen manipuliert. Den Tätern gelang es jedoch lediglich, den Tankdeckel eines Straßenfertigers zu öffnen und eine unbekannte Menge abzupumpen. Die Baumaschinen standen am Ende der Sackgasse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell