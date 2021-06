Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waschmaschine gestohlen

Taschendieb im Discounter

Menden (ots)

Unbekannte haben am späten Sonntagabend eine Waschmaschine aus dem Gemeinschaftskeller einer Notunterkunft an der Wunne gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Einer 66-jährigen Kundin eines Discounters an der Holzener Dorfstraße wurde am Montag beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Sie betrat den Laden um 10.55 Uhr und bemerkte den Diebstahl eine Viertelstunde später. In dem Portemonnaie steckten neben Bargeld Bankkarte und Führerschein. Die Polizei mahnt weiter dringend zur Vorsicht beim Einkauf insbesondere in Discountern: Kunden sollten ihre Wertsachen immer dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen. Der Korb sollte tabu sein als Ablageplatz für Wertsachen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell