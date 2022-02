Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Gurt nicht angelegt - Blutprobe

Geseke (ots)

Aufgrund seines nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurden Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag (31. Januar 2022), um 17.20 Uhr an der Erwitter Straße auf einen 52-jährigen Autofahrer aus Geseke aufmerksam. Mit einem Ergebnis von 1,44 Promille beim Atemalkoholtest endete die Fahrt daraufhin für den Autofahrer. Die Beamten stellten zudem seinen Führerschein sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Nun muss sich der Geseker für seine Trunkenheitsfahrt gerichtlich verantworten. Die Gefahren, die sich beim Führen von Kraftfahrzeugen unter Einfluss von Alkohol ergeben, waren ihm wohl nicht mehr so präsent. (reh)

