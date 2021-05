Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Unfall auf der L84

Bad Essen (ots)

Am Montagmittag ist es auf der L84 (Bergstraße) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße in Richtung Bad Essen. Als eine dortige Ampel auf Rotlicht umschaltete, bremste ein vor dem Motorrad fahrender Audi ab. Der Zweiradfahrer aus Rödinghausen bemerkte dies zu spät und kollidierte trotz eingeleiteten Bremsmanövers mit dem weißen Kleinwagen. Dabei verletzte sich der 59-Jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Audifahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

