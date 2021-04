Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug/ Wer kennt die Frau auf den Bildern?

Uedem (ots)

Eine unbekannte Frau entwendete am 10.03.2021 die Geldbörse einer Frau und begab sich anschließend zu einer Bank am Markt. Sie hob mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Frau wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/uedem-diebstahl-computerbetrug Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 oder jede Polizeidienststelle entgegen. (as)

