Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Besitzer eines orangefarbenen Porsche 911 gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (11. April 2021) gegen 11:00 Uhr sah eine Zeugin, wie auf dem Heisterweg ein orangefarbener Porsche 911 ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Wagen war mit Rallye-Lichtern ausgestattet und statt der amtlichen Kennzeichen waren in den Halterungen schwarze Schilder mit der Aufschrift "one boys story" angebracht. Hinter dem Porsche fuhr ein silberner Mazda SUV, der offenbar dazugehörte. In den beiden Fahrzeugen saßen drei bis vier junge Männer. Beide Autos befuhren laut der Zeugin wiederkehrend die Straßen Heistertweg, Heideweg, Schievewall und seien auch in Richtung Müllemer Straße gefahren. Die Polizei Geldern fragt: Wer kennt den Besitzer des orangefarbenen Porsche? Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (cs)

