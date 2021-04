Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Kiosk/ Täter erbeuten Zigaretten

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. April 2021) in einen Kiosk am Geistmarkt ein. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in das Mehrparteienhaus ein, um im Anschluss Tür zum Kiosk gewaltsam zu öffnen. Sie entwendeten die Zigaretten aus der Auslage und flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

