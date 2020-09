Polizei Hagen

POL-HA: Mann in Unterhose steht vor dem Haus

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen um 05:50 Uhr meldete sich ein Zeitungsausträger bei der Polizei. In der Kölner Str. in Hagen-Haspe bemerkte er einen sehr spärlich bekleideten Mann, der vor einem Hauseingang wartete.

Die Polizeibeamten trafen auf einen 33-jährigen Mann, der nur in Unterhose bekleidet vor dem Haus stand. Er erklärte, dass er die Nacht über in seiner Wohnung ordentlich gefeiert und dabei auch Alkohol getrunken habe. Dies konnten die Polizisten auch bestätigen, da der Mann alkoholbedingt kaum in der Lage war, geordnete Angaben zu machen.

Warum und wie lange der Mann vor dem Haus stand, konnte nicht herausgefunden werden. Er wusste auch nicht, wo sich sein Schlüssel befand. "Am Mann" trug er ihn jedenfalls nicht.

Durch klingeln bei anderen Hausbewohnern gelangte der Mann wieder in das Haus und konnte anschließend auch in seine Wohnung zurückkehren, deren Wohnungstür offen stand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell