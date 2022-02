Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mindestens 14 Autos beschädigte

Soest (ots)

Mindestens 14 beschädigte Autos waren das Werk einer sinnlosen Zerstörungswut in der Nacht zu Dienstag (1. Februar 2022) am Hiddingser Weg, Lendringser Weg und Sachsenweg. Zwischen 01.30 Uhr und 02.20 Uhr nahmen Polizeibeamte dort etliche Anzeigen, nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen auf. Unter anderem wurden an den Wagen die Außenspiegel beschädigt oder in einem Fall die Seitenscheibe mit einem Gartenstuhl eingeschlagen. Die Polizei konnte kurz zuvor an der Einmündung Hiddingser Weg/Kampenweg zwei angetrunkene Soester Fußgänger im Alter von 17 und 18 Jahren antreffen und ihre Personalien feststellen, nachdem der Polizei Jugendliche gemeldet wurden, die im Bereich der Arnsberger Straße gegen Mülleimer getreten hätten. Ob die beiden Soester mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen, steht bislang jedoch nicht fest. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen gegen nach Schätzung der Beamten in die Tausende. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können oder auch weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

