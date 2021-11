Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Einbruch in Einfamilienhaus

Nienburg (ots)

(Haa) In der vergangenen Woche brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Heidbrink in Obernwöhren ein. Dabei nutzen die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Eigentümer, um in das Haus einzusteigen. Sie gingen dabei besonders dreist vor, denn sie benutzen eine Leiter, die sie zuvor aus der auf dem Grundstück vorhandenen Garage entnahmen. Mithilfe der Aufstiegshilfe gelang es den Einbrechern eine Fensterscheibe im Obergeschoss zu erreichen und diese einzuschlagen. Dadurch konnte das Fenster geöffnet und das Haus betreten werden. Vermutlich um keine weitere Aufmerksamkeit zu erregen, schlossen die Delinquenten das Fenster von innen und ließen die Außenjalousie herunter. Danach durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen und verließen dieses im Anschluss über eine Außentür in unbekannte Richtung.

Als die Eigentümer am Freitag, den 29.10.2021, nach Hause kamen, entdeckten sie den Einbruch und verständigten die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl auf. Derzeit können weder Angaben zum Diebesgut und noch der genauen Schadenshöhe gemacht werden.

Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die in dem Zeitraum von Sonntag, den 24.10.2021 bis Freitag, den 29.10.2021 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Heidbrink und Umgebung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell