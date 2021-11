Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Erichshagen - Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen Dienstagmorgen, den 02.11.2021, gegen 07.30 Uhr ereignete sich an der B214 in Höhe der Abzweigung zur Mülldeponie ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit zwei verletzten Personen.

Eine 34-jährige Ford-Fahrerin befuhr die B214 von Steimbke in Richtung Erichshagen und beabsichtigte nach links in die Straße "An der Steingrube" abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah sie einen aus Erichshagen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Nienburger in seinem Renault, sodass beide PKW vorne linksseitig miteinander kollidierten. Der Renault schleuderte daraufhin weiter in Fahrtrichtung, drehte sich dabei um 180 Grad und kam auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen. Der Ford drehte sich um 90 Grad und kam inmitten des Einmündungsbereiches zum Stehen. Darüber hinaus lagen auf der Fahrbahn eine Vielzahl an abgesplitterten und abgerissenen Fahrzeugteilen verstreut.

Die 34-jährige Steimbkerin und der 25-jährige Nienburger konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Sie wurden verletzt und mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

An beiden PKW entstand Totalschaden und sie wurden abgeschleppt. An der Unfallstelle kam es bis zur Räumung gegen 08.35 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

