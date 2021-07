Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrende und E-Scooter-Fahrer verletzt

Nach Zusammenstößen am Dienstag in Ulm kamen zwei Männer und eine Frau in Krankenhäuser.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr war ein Radfahrer in der Römerstraße unterwegs. Aus der Westerlinger Straße kam ein 24-Jähriger mit seinem E-Scooter. Der Mann hatte den falschen Radweg genutzt und bog nach links in die Römerstraße ab. Dabei prallte er gegen den Radfahrer. Der 41-Jährige und der Fahrer des E-Scooter trugen leichte Verletzungen davon und kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Fahrrad in Blaubeuren. In der Dr.-Georg-Spohn-Straße parkte ein Pkw. Die Frau sah das nicht und fuhr gegen das Auto. Dabei verletzte sie sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Angehöriger sorgte für den Abtransport des Fahrrades.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

