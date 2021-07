Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Unter der Bahnschranke durch

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstag bei Sontheim.

Der 61-Jährige fuhr gegen 6.30 Uhr eine Verbindungsstraße zwischen der Landesstraße 1170 und Gartenstraße. Die Sonne blendete ihn wohl und der Fahrer der BMW sah die geschlossenen Halbschranken am Bahnübergang nicht. Im letzten Augenblick nahm er sie wahr. Beim folgenden Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und schlitterte mit seinem Motorrad unter den Schranken hindurch. Auf der gegenüberliegenden Seite der Gleise blieb er liegen. Dabei verletzte sich der Mann schwer und kam in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr gerade kein Zug auf den Gleisen. Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Wenn die Sonne tief steht, besteht ein höheres Unfallrisiko: Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge, Fußgänger oder Ampeln werden nicht mehr oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Fahren Sie vorsichtiger und vorausschauend. Fahren sie langsamer und halten Sie Abstand. Halten Sie Ihre Windscheibe sauber, um die Sicht bei Gegenlicht nicht noch mehr einzuschränken. Kontrollieren Sie die Wischblätter, falls die Scheibe unerwartet stark verschmutzt wird. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie ebenfalls blenden könnte.

