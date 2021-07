Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher machen Beute

Aus einem Kellerraum entwendeten Unbekannte von Samstag auf Sonntag zwei Räder in Ulm.

Ulm (ots)

Unbekannte gelangten in das Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße. In einem Kellerraum standen zwei Fahrräder. Die nahmen die Unbekannten mit. Vermutlich gelangten die Diebe über eine offen stehende Tür in das Gebäude.

Die Polizei empfiehlt, das Rad immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen, auch zu Hause. Einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen den Dieben oftmals das Leben schwer, sodass sie aufgeben. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

+++++++ 1281728

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell