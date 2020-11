Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Lieferwagen kollidiert mit Mauer in Hatten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 9. November 2020, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Lieferwagen, Daimler Vito, den Hatter Weg in Hatten und bog nach rechts in den Heidepfad ab.

Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Mauerblock eines Zaunes, der durch den Aufprall umgestoßen wurde und ein Straßenschild sowie den am Mauerblock befestigten Zaun beschädigte.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der 18-jährige Pkw-Fahrer aus Bremen blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell