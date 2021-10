Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wir nutzen Facebook// Polizeiinspektion Hildesheim geht online und baut Kommunikationskanäle weiter aus

Hildesheim (ots)

Hildesheim-(kri)-

-Nach der Einführung von Twitter und Community-Policing folgt Facebook

-Polizei setzt auf Kommunikation und Transparenz

-Moderne und offene Polizeiarbeit wird fortgesetzt

Am 06.10.2021 ist es soweit; die Polizeiinspektion Hildesheim geht mit einem Facebook-Account (https://www.facebook.com/polizeiinspektion.hildesheim) an den Start. Bereits seit 2016 nutzt die Pressestelle der Inspektion ihren Twitter Account @Polizei_HI, um die Bevölkerung aus Stadt und Landkreis Hildesheim und darüber hinaus mit Informationen zu versorgen. Neben vielen Zeugenaufrufen und Warnmeldungen werden auch eine Vielzahl von Präventionstipps gegeben. Die aktuell 3.836 Follower verdeutlichen das große Interesse an der Polizeiarbeit.

In einem nächsten Schritt ist die PI Hildesheim bereits im Juni 2021 mit zwei Instagram Accounts online gegangen. Polizeikommissarin Victoria Frehlich- polizei.hildesheim.vf- und der Polizeikommissar Jannes Heinemann-polizei.hildesheim.jh- geben zeitnah zu aktuellen Ereignissen Informationen heraus, beantworten diverse Fragen zum Studium bei der Polizei und berichten aus dem Alltag des Einsatz- und Streifendienstes. Die Zahlen der Abonnenten liegen nach nur wenigen Wochen bei nunmehr 7.971 (Stand: 30.09.2021) -in kürzester Zeit eine beeindruckende und mehr als erfreuliche Entwicklung.

Mit dem neuen Facebook Account soll die flächendeckende und zeitnahe Informationssteuerung weiter ausgebaut werden. Unterstützend dazu wurde ein Social-Media-Team eingerichtet. Über 20 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Organisationseinheiten erstellen nun neben ihrer Haupttätigkeit Beiträge für den neuen Social-Media-Account, berichten zeit-und realitätsnah zu Sachverhalten und warnen u.a. vor Gefahrensituationen. Diese unmittelbaren Präventionshinweise haben sich in der letzten Zeit immer wieder bei den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen bewährt.

"Die Einführung von Facebook in der Polizeiinspektion Hildesheim ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kommunikationsstrategie. Wir wollen damit noch breiter und zielgruppenorientierter berichten. Die Erfahrungen mit Twitter und Instagram sind ausschließlich positiv. Unser Vorgehen verbinde ich mit moderner, offener und bürgerorientierter Polizeiarbeit. Das entspricht zudem der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell