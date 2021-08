Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Um 11:42 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 47-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihren Pkw rückwärts aus einer Ausfahrt in der Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege, welche zum Postweg führt. Dort fuhr zu dieser Zeit eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw, der von der 47-Jährigen übersehen wurde. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag, um 13:30 Uhr, im "Südring" in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit war eine 56-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in Richtung Heubergstraße unterwegs. Aufgrund starken Regens übersah sie eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt, wodurch auch die Airbags auslösten. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit; die Fahrerin wurde leicht verletzt und in das Krankenhaus gebracht.

Um 14:04 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 49-Jähriger aus Eschwege die Bahnhofstraße in Eschwege verbotswidrig auf dem linken Gehweg stadteinwärts. In Höhe des tegut-Marktes fuhr zu dieser Zeit ein Pkw vom Parkplatz kommend in Richtung Bahnhofstraße. Hierzu muss der Gehweg überquert werden. Als der Pkw langsam auf den Gehweg fuhr, fuhr der Radfahrer gegen das Auto. Dabei verletzte sich der 49-Jährige leicht, lehnte eine ärztliche Untersuchung jedoch ab. Der Sachschaden wird mit 1200 EUR angegeben.

Beim Ausparken beschädigte gestern Nachmittag, um 15:55 Uhr, eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege einen geparkten Pkw Hyundai. Der Unfall ereignete sich auf den "Hainbachwiesen" in Bad Sooden-Allendorf. Der Sachschaden wird mit ca. 1200 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern am späten Abend, um 23:30 Uhr, ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der auf der L 3401 zwischen Hubenrode und Ermschwerd unterwegs war. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

