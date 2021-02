POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Freitag 26.02.21 - 12:00 Uhr - Samstag 27.02.21 - 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der PI Goslar Freitag 26.02.21 - 12:00 Uhr - Samstag 27.02.21 - 12:00 Uhr

Körperverletzung in Jürgenohl

Am Freitag, den 26.02.2021, kam es im Bereich der Feldstraße im Ortsteil Jürgenohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen männlichen Opfer und einem 17-jährigen männlichen Beschuldigten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung solle der Beschuldigte das Opfer mehrfach geschlagen und zu Boden gebracht haben. Anschließend verließ der Beschuldigte die Tatörtlichkeit und lies das Opfer leicht verletzt zurück. Der Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich aufgegriffen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet.

Familienzusammenführung

Am Freitag, den 26.02.2021, meldeten sich zwei Kinder über Notruf bei der Polizei und gaben an, dass sie ihre Mutter verloren hätten. Nach kurzer Zeit konnten beide Kinder wieder wohlauf in die Obhut der Mutter übergeben werden. Es gab lediglich ein Missverständnis über den verabredeten Treffpunkt mit der Mutter. Ein klärendes Gespräch wurde seitens der Polizeibeamten geführt.

Menschenansammlung in der Innenstadt

Am Freitag, den 26.02.2021, ging bei der Polizei ein fernmündlicher Hinweis über eine größere Menschenansammlung im Bereich der Breiten Straße ein. Eine Überprüfung ergab, dass der Grund hierfür eine Neueröffnung eines Geschäftes in der Breiten Straße war. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten keine Verstöße gegen die aktuell gültige Corona Verordnung des Landes Niedersachsen festgestellt werden. Alle anwesenden Personen trugen bei Ankunft der Polizeibeamten eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung und hielten sich an den Mindestabstand.

