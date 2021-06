Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Spiegel abgefahren

Unfallflucht

Geldern (ots)

Zwischen Samstag (05.06.2021), 18:00 Uhr und Sonntag (06.06.2021), 08:30 Uhr kam es auf dem Rosenweg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Renault beschädigt wurde.

Der Besitzer des Renaults hatte den Wagen am Samstagabend unbeschädigt auf Höhe der Hausnummer 1 in Fahrtrichtung Neufelder Straße am Fahrbahnrand geparkt. Am Sonntagmorgen stellt er fest, dass der linke Außenspiegel seines Wagens vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schadensverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne en Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell