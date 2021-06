Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 05.06.2021

Diepholz (ots)

Syke: Diebstahl von Europaletten

Durch Zeugen konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet werden, wie zwei männliche Täter 45 Europaletten von einem Gelände in der Industriestraße in Syke entwendeten. Der Transporter, in dem die Paletten eingeladen wurden, konnte im Rahmen der Flucht vom Tatort durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden.

Varrel - Diebstahl von Anbauteilen von landwirtschaftlichen Zugmaschinen

In der Zeit von Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen verschafften sich unbekannte Personen offensichtlich im Schutz der Dunkelheit unberechtigter Weise Zugang auf das Betriebsgelände eines hiesigen Land- und Baumaschinenbetriebes. Hier entwendeten die Personen von insgesamt drei landwirtschaftlichen Zugmaschinen Anbauteile. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sulingen unter 04271/949-0 entgegen.

