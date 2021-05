Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. Rottweil) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Deißlingen (ots)

Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in der Badstraße bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei feststellte, übersah eine 23-jährige Autofahrerin den vorfahrtsberechtigen E-Bike-Fahrer, als sie nach links in die Schwenninger Straße abbog. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Den Gesamtsachschaden bei dem Unfall beziffert die Polizei auf 5000 Euro.

