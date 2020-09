Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann fischt alte Patrone aus dem Mittellandkanal

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Am Freitagabend hat ein Mann (31) beim Magnetangeln am Hahler Hafen einen unliebsamen Fund gemacht. Dabei zog der Mindener ein explosives Gut an Land.

So wurden die Beamten gegen 22.30 Uhr an die Kanalbrücke an der Straße "Vorm Kamp" direkt am Mindener Yacht Hafen gerufen. Die Einsatzkräfte sperrten die Örtlichkeit ab und verständigten das Ordnungsamt. Auch der Kampfmittelräumdienst rückte aus. Anschließend stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fund um eine etwa zehn Zentimeter lange Patronenhülse handelte. Nachdem man das Fundstück gegen 0.50 Uhr unschädlich gemacht hatte, konnte die vorsichtshalber gesperrte Brücke wieder freigegeben werden.

Derartige Funde sind keine Seltenheit, sodass das Metallangeln gewisse Risiken mit sich bringt. Erst vor rund zwei Wochen, am 29. August, kam es im Bereich des Schleusenkanals in Windheim zu einem ähnlichen Einsatz. Hier handelte es sich wie seinerzeit berichtet bei dem gefundenen Gegenstand um eine rund 26 cm lange alte Granate.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell