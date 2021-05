Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Radfahrer zusammengestoßen - 54-Jähriger leicht verletzt (29.05.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Samstagabend im Bereich des Aach-Radweges und der Abzweigung Schmiedstraße ist ein 54-Jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau auf dem Radweg entlang der Radolfzeller Aach in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte im Bereich des Mühlkanals nach links auf die Schmiedstraße abbiegen. Hierbei bog der 54-Jährige in einem zu engen Radius nach links ab und prallte mit einem auf der Schmiedstraße entgegenkommenden Pedelec-Fahrer zusammen. In der Folge stürzte der 54-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren ambulanten Behandlung in die Singener Klinik.

