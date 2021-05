Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zigarettenautomat gestohlen (30.05.2021)

Blumberg (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntag im Zeitraum von 2 Uhr bis 8 Uhr in der Singener Straße einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet. Die unbekannten Täter rissen den Automat von einer Hauswand und ließen nur noch die ursprüngliche Verankerung zurück. Ein Spaziergänger fand den aufgebrochenen Automaten später am Sonntag im Bereich Grimmelshofen. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen im vierstelligen Bereich. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, oder den Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 41066, zu wenden.

