Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Mann wird handgreiflich

Schramberg (ots)

Ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr gegenüber einem 13 Jahre alten Kind in der Talstadt handgreiflich geworden. Der Junge war zu diesem Zeitpunkt mit weiteren Kindern in der Oberndorfer Straße mit den Fahrrädern unterwegs. Der Unbekannte, der mit einer Frau unterwegs war und nicht näher beschrieben werden kann, soll sich zunächst lautstark gegenüber den Kindern bemerkbar gemacht haben, weil diese mit den Rädern den Gehweg benutzt hatten. Kurz darauf habe der Mann mit der flachen Hand zugeschlagen. Die Eltern, die in der Nähe waren, stellten bei ihrem Kind Rötungen am Körper fest. Sie erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung. Die Polizei Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07422 27010 um Hinweise zu dem Vorfall.

