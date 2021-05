Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkrs. Rottweil) VW macht sich selbständig

Lauterbach (ots)

In der Hauptstraße hat sich am Samstagabend ein VW Golf selbständig gemacht, weil die Handbremse nicht richtig angezogen war. Das Auto rollte herrenlos einige Meter über die Straße bis es an einer Mauer hängen blieb. Am Auto ging die Stoßstange und ein Rücklicht kaputt. Ob an der Mauer ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt. Gefährdet wurde durch das Versehen glücklicherweise niemand. Der Fahrer des Autos wurde verwarnt.

