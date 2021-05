Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - VW rollt gegen FIAT und schiebt ihn gegen eine Hauswand

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es in Tuttlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem rollenden Auto gekommen. Ein 36-jähriger VW-Fahrer stieg in sein Auto ein und wollte anfahren. Hierzu löste er die Bremse. Weil er weder Motor noch Zündung gestartet hatte, aktivierte er - beim Versuch zu lenken - das Lenkradschloss. Das Auto rollte ab diesem Zeitpunkt unkontrollierbar eine abschüssige Straße hinunter und prallte gegen einen stehenden FIAT. Dieser wurde durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

