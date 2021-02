Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: S-Bahnen mit unbekanntem Gegenstand beworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Berlin-Pankow (ots)

Nachdem Unbekannte binnen sechs Tagen zwei S-Bahnen beschädigten, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Am Donnerstag, den 11. Februar 2021, gegen 20 Uhr warfen unbekannte Täterinnen oder Täter nach ersten Erkenntnissen einen schweren Gegenstand zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee von der Dunckerbrücke. Dabei wurde eine S-Bahn getroffen und die Frontscheibe so stark beschädigt, dass der Zug später ausgesetzt werden musste.

Knapp eine Woche später, beschädigten Unbekannte am 17. Februar 2021 gegen 19:05 Uhr erneut eine S-Bahn. Der ebenfalls von der Dunckerbrücke geworfene unbekannte Gegenstand, traf auch in diesem Fall die Frontscheibe und verursachte erhebliche Schäden.

Bundespolizisten fahndeten erfolglos nach möglichen Tätern.

Über Verletzte wurde in beiden Fällen nichts bekannt.

Die Bundespolizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. Wer hat die Taten am Donnerstag, 11. Februar 2021, gegen 20 Uhr bzw. am Mittwoch, 17. Februar 2021 gegen 19:05 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 20622 93 60 und der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell