Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall in Erndtebrück - eine Person verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Eine 37-jährige Frau ist bei einem Unfall in Erndtebrück am Montag (01.02.2021) schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Seat Leon auf der Marburger Straße in Richtung Lützel unterwegs. Vor ihr fuhr eine 39-Jährige, die an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten musste.

Nach ersten Ermittlungen konnte die 37-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Mitsubishis vor ihr. Dabei verletzte sie sich schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Marburger Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Seat Leon wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

