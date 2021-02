Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach unbekanntem Betrüger - #polsiwi

Netphen (ots)

Im Bereich von Einkaufszentren im Raum Netphen sind im Herbst und Ende letzten Jahres mehrfach Senioren Opfer von Taschendiebstählen in Supermärkten geworden, nachdem sie vorher durch unbekannte Personen unter einem Vorwand um Hilfe gebeten wurden.

Im Nachgang wurden die EC-Karten mittels PIN in unmittelbar gelegenen Bankfilialen an Geldautomaten eingesetzt.

Im vorliegenden Sachverhalt wurde bereits am 25. September 2020 eine 88-jährige Seniorin zunächst durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen in gebrochener englischer Sprache angesprochen und abgelenkt. An einem Geldautomat im Bereich Sieghütte in Siegen gelang es dem abgebildeten Tatverdächtigen, einen fast 4-stelligen Betrag abzuheben.

Die Kriminalpolizei sucht nun mit Fotos nach dem Betrüger. Die Fahndung ist unter folgendem Link zu erreichen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/netphen-taschendiebstahl-computerbetrug

Zeugen können sich mit Hinweisen direkt an die Kriminalpolizei wenden unter der 0271 / 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell