Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei findet Diebesgut und Drogen

Brakel (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Brakel war am Samstag, 13. März, die Polizei verständigt worden. Ein zunächst unbekannter Mann solle mit einem Einkaufswagen, gefüllt mit Diebesgut, geflohen sein.

Gegen 18.45 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin in dem Lebensmittelmarkt an der Warburger Straße gegenüber der Straße "Am Gänseanger" beobachtet, wie zwei Männer einen mit Waren gefüllten Einkaufswagen ohne zu bezahlen durch den Eingangsbereich hinaus schoben.

Bei den polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen der beiden Diebe. Die Polizisten trafen den gesuchten Mann, der im Stadtgebiet Brakel wohnhaft ist, zu Hause an. Sie durchsuchten seine Wohnung und entdeckten dort einen Teil des Diebesgutes. Sogar der Einkaufwagen befand sich in der Wohnung.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 24-Jährigen nun nicht nur wegen dem begangenen Diebstahl, sondern auch wegen Drogenbesitz: Bei der Durchsuchung hatten die Polizisten auch Drogen aufgefunden.

Zu dem zweiten bislang unbekannten Täter erhofft sich die Polizei Hinweise. Er hatte schwarze Haare und soll ungefähr 20 Jahre alt sein. Er war mit einem Kapuzen-Hoodie und einer hellblauen, ausgewaschenen Jeansjacke bekleidet. Weiterhin trug er eine helle Hose und weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell