Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Borgentreich (ots)

Vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 241 bei Borgentreich verletzt. Eine 77-Jährige war am Montag, 15. März, gegen 12 Uhr mit einem Ford Transit auf der Alten Bundesstraße in Richtung B 241 unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie, nach links auf die B 241 in Richtung Borgholz einzubiegen. Dabei achtete sie nicht auf einen Peugeot 107, der auf der B 241 von Borgholz kommend in Fahrtrichtung Warburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Ford Transit wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht, ihre Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen in dem Peugeot wurden ebenfalls leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde vorübergehend halbseitig für den Verkehr gesperrt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell