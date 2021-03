Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte beschädigen fünf Autos in Höxter

Höxter (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind in Höxter auf dem Berliner Platz mehrere Autos beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im vierstelligen Euro-Bereich.

Auf einem Parkplatz des Berliner Platzes an der Albaxer Straße beschädigten Unbekannte einen oder beide Außenspiegel an insgesamt vier Fahrzeugen im Zeitraum von Samstagabend, 13. März, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 14. März, 10.00 Uhr. An einem Fahrzeug, das nahe dem Berliner Platz auf einem Parkplatz im Bereich Brenkhäuser Straße / Twiete abgestellt war, wurden beide Außenspiegel zerstört und zudem der Lack an der Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

