Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trunkenheit im Verkehr

Beverungen (ots)

Ein 27jähriger Fahrzeugführer sollte am Freitagabend, 12.03.21 gegen 23.00 h in Beverungen kontrolliert werden. Zunächst fuhr der 27jährige mit einem PKW an den Beamten vorbei. Als sie ihn kurz darauf kontrollieren wollten, saß der Fahrer auf der Rücksitzbank und auf dem Fahrersitz befand sich eine 21jährige. Bei dem zuvor eindeutig als Fahrer erkannten wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. /Wo.

