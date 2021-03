Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Farbschmiererei in Beverungen

Beverungen (ots)

Der Polizei wurde eine Farbschmiererei in Beverungen gemeldet. Der Täter konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Ein Jugendlicher besprühte am Samstag, 13. März, gegen 15:45 Uhr, eine Mauerwand der Weserbrücke an der Straße "Am Hakel" mit einem weißen Schriftzug. Er war in Begleitung zweier weiblicher und einer männlichen Person. Als die vier Personen von aufmerksamen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten der Sprayer mit einem Fahrrad und die drei jugendlichen Begleiter zu Fuß. Der männliche Sprayer hatte blonde Haare und wird von den Zeugen als 14 bis 15 Jahre alt beschrieben. Er trug eine blaue Jeans und hatte einen grünen Rucksack bei sich. Er flüchtete von der Tatörtlichkeit mit einem silberfarbenen Fahrrad in Richtung der Beverunger Innenstadt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und erbittet weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell