POL-DH: --- Rollator in Stuhr entwendet - Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Schaden in Weyhe - Radfahrer in Syke verletzt ---

Syke-Barrien - Fahrradfahrer angefahren

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr wollte ein 77-Jähriger mit seinem PKW von einem Grundstück nach links auf die B 6 einbiegen. Dabei übersah er einen Liegerad-Fahrradfahrer, der ordnungsgemäß den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 38-jährige Radfahrer leicht verletzt.

Stuhr - Rollator entwendet

Am Mittwochnachmittag zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr wurde im Netto Verbrauchermarkt in der Pablo-Picasso-Straße in Stuhr-Moordeich ein Rollator entwendet. Der Rollator stand im Eingangsbereich, während der 81-jährige Eigentümer seinen Einkauf erledigte. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Stuhr - Einbruch in Gartencenter

In dem Zeitraum Mittwochabend, 19:45 Uhr und Donnerstagfrüh, 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Gartencenter in Stuhr-Varrel. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände des Gartencenters. Dort wurden zwei hochwertige Bäume sowie acht weitere Pflanzen entwendet. Noch auf dem Gelände wurden die Verkaufsetiketten entfernt sowie sämtliche Pflanzen aus den Töpfen gerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden von ca. 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag gegen 22.00 Uhr in der Straße Im Bruch hinterlassen und ist danach geflüchtet. Das unbekannte Fahrzeug war in Fahrtrichtung Hauptstraße, gleich zu Beginn der Straße Im Bruch, in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, anschließend mit einer Straßenlaterne, die danach umkippte. Der / die Unbekannte flüchtete danach von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

