POL-DH: --- Stuhr - Polizei sucht nach einem Tankstellenräuber (Foto vorhanden)

Bereits am 09.04.2021 gegen 05.10 Uhr wurde die HEM-Tankstelle an der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum Nord von einem unbekannten Mann überfallen (wir berichteten). Der Unbekannte forderte von der Kassiererin die Tageseinnahme aus der Kasse. Mit einem Küchenmesser bedrohte er die Frau. Diese gab dem Täter das in der Kasse befindliche Wechselgeld und der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Aus den Überwachungsvideos konnte die Polizei nun Fotos sichern, die den Täter zeigen. Nach Ermittlungen der Polizei war der Unbekannte auch bereits eine Stunde vor dem Überfall, gegen 04.00 Uhr, an der gegenüberliegenden BMÖ-Tankstelle gesehen worden. Die Polizei bittet Zeugen, die entweder den Überfall gesehen haben oder die abgebildete Person wiedererkennen, sich unter der Tel. 05441 / 9710 bei der Polizei Diepholz zu melden.

