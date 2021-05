POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.05.2021

Polizeiinspektion Diepholz

Trunkenheit im Straßenverkehr in Diepholz und Barnstorf

Zu zwei Fahrten unter dem Einfluss alkoholischer Getränke kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zuständigkeitsbereich des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz.

Am Sonntagmorgen, um 00:30 Uhr, wurde ein 45-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw Daimler auf der Osnabrücker Straße in Barnstorf angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,53 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Diepholzer angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand ein 50-jähriger aus Diepholz am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr, welcher zuvor einen Transporter Renault auf der Stüvenstraße in Diepholz geführt hatte. Auch hier stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der durchgeführte Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,50 Promille. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge wurde dem 50-jährige untersagt.

In den Zuständigkeitsbereichen der Polizeikommissariate Sulingen, Syke und Weyhe kam es zu keinen presserelevanten Ereignissen.

