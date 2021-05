Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand eines Doppelhauses in Sulingen - Unfallflucht mit hohem Schaden in Syke-Barrien ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall (Foto)

Heute Morgen gegen 07:35 Uhr fuhr ein 49-jähriger Eydelstedter mit seinem Kleintransporter aus Haßlau kommend in Richtung Brockmannshausen. An der Kreuzung nach Wohlstreck übersah er einen mit drei Personen besetzten Hyundai Van. Es kam zum Zusammenstoß und beide Fahrzeuge prallten anschließend gegen ein Brückengeländer. Der 24-jährige Fahrer und ein 30-jähriger Beifahrer aus dem Hyundai wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50000 Euro geschätzt. Die Sicherung des Brückengeländers wurde der Bauhof der Gemeinde Barnstorf verständigt.

Sulingen - Brand

In der Nacht zum Freitag gegen 02.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Hauses in der Nienburger Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die linke Seite eines im Rohbau befindlichen Doppelhauses bereits in Vollbrand. Personen waren zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Die Polizei hat die ersten Ermittlungen in der Nacht aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der Schaden wird, nach ersten Schätzungen, auf 100000 Euro beziffert.

Mellinghausen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Schwer verletzt wurde am gestrigen Nachmittag eine 20-jährige Frau aus Scholen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 in Mellinghausen. Gegen 16:20 Uhr war die Frau mit ihrem PKW VW unterwegs von Brake in Richtung Schwaförden, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie kollidierte mit einem Baum, ihr Fahrzeug wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die 20-jährige in ein Krankenhaus. Der PKW wurde total zerstört und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Syke - Unter Drogeneinfluß

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Donnerstag um 15.00 Uhr einen 57-jährigen Syker kontrollieren, der trotz Drogenkonsums mit seinem PKW unterwegs war. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines VW Golfs konnten zudem noch zwei Messer gefunden werden. Nach Abgabe einer Blutprobe musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Außerdem erwarten ihn jetzt mehrere Strafverfahren.

Syke-Barrien - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochnachmittag musste eine 45-jährige Gesselerin feststellen, dass jemand Unbekanntes an ihrem Pkw einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterlassen hat. Sie hatte ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Sudweyher Straße in Barrien abgestellt. Wer am Mittwoch gegen 15.30 Uhr dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schulstraße / Hauptstraße in Leeste, entstand gestern gegen 18.25 Uhr ein Schaden von ca. 3500 Euro. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Einbiegen von der Schulstraße nach links in die Hauptstraße einen auf der Hauptstraße fahrenden Pkw. Dessen 56-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell