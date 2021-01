Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht in der Straße Neuwerk

Werl (ots)

Schätzungsweise 2.500 Euro beträgt nach Schätzungen der Polizei der Unfallschaden an einem schwarzen VW Multivan in Werl. Der Halter hatte den Wagen in der Straße "Neuwerk" am Samstag, zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr geparkt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er den frischen Unfallschaden. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch bereits vom Unfallort entfernt, anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden oder auf den Halter zu warten. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

