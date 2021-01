Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falscher Bankmitarbeiter betrügt Rentner

Kreis Soest (ots)

Aufgrund einer betrügerischen E-Mail wollte am Samstag (23. Januar) ein Rentner ein neues Sicherheitsverfahren für sein Online-Bankkonto einrichten. Diesbezüglich erhielt er mit der E-Mail eine "Identifikationsnummer". Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief daraufhin den Rentner an und wollte mit ihm das Verfahren mittels der Identifikationsnummer abschließen. Hierzu sollte der ältere Mann eine TAN auf einer Internetseite eingeben. Nach kurzer Zeit prüfte der Rentner seinen Kontostand und bemerkte, dass von diesem ein fünfstelliger Betrag auf ein anderes Konto überwiesen worden war. Aus Opferschutzgründen werden in der Pressemitteilung keine Angaben zum Alter oder den Wohnort des Rentners gemacht. (reh)

