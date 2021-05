Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke

Asendorf - Polizei nimmt Täter nach Schockanruf bei Geldübergabe fest ---

Diepholz (ots)

Gestern gegen 10.00 Uhr erhielt eine Asendorferin einen sogenannten Schockanruf verbunden mit einer Geldforderung. Bei der verabredeten Geldübergabe nahm die Polizei den Täter fest.

Der angerufenen Frau wurde gedroht, dass ihr Sohn in Schwierigkeiten stecken würde und etwas passieren würde, wenn sie nicht zahlen würde. Daraufhin verständigte der anwesende Sohn sofort die Polizei. Der Anrufer meldete sich und teilte der Mutter mit, wo er das Geld in Empfang nehmen wollte. Dazu kam es aber nicht, denn am Geldübergabeort wartete schon die Polizei und nahm den Täter fest. Der 24-jährige Mann wurde zur Polizei nach Syke gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell