POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.05.2021

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Diepholz

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Damme mit seinem Pkw Mazda auf der Sulinger Straße in Diepholz im Rahmen der Verkehrsüberwachung angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer Anhaltspunkte festgestellt, die auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln hindeuteten. Ein Drogentest bestätigte diese Feststellung. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln in Wetschen

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, wurde ein 27-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw Daimler auf der Diepholzer Straße in Wetschen angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,55 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurden zudem Anhaltspunkte festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein weiterer Drogentest bestätigte die getroffenen Feststellungen. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf der B 51 in Marl

Bereits am Donnerstag, den 27.05.2021, kam es gegen 14:00 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Marl zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand zur Unfallursache befuhren ein 70-jähriger aus Bad Kissingen, eine 33-jährige aus Ostercappeln, ein 21-järhiger aus Wetschen und ein 20-jähriger aus Ostercappeln in genannter Reihenfolge mit ihren Pkw die Bundesstraße 51 aus Richtung Diepholz in Fahrtrichtung Osnabrück. Als ein vorausfahrender, unbeteiligter Fahrzeugführer in Höhe der Haßlinger Straße verkehrsbedingt anhalten musste, bremsten auch der 70- jährige, die 33-jährige und der 21-jährige ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende, 20-jährige Fahrzeugführer aus Ostercappeln erkannte die Situation zu spät und konnte seinen Pkw Mercedes auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Pkw Ford des 21-järhrigen auf. Dieser wiederum wurde auf den Pkw VW Golf der 33-jährigen geschoben. Auch der Pkw der 33-järigen aus Ostercappeln wurde nochmals auf den Pkw Daimler des 70-jährigen aus Bad Kissingen geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 21-jährige Wetschener, die 33-jährige und deren 27-jährige Mitfahrerin aus Ostercappeln, sowie die 66-jährige Mitfahrerin im Pkw des Bad Kissingers leicht verletzt. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Hüde - Fahrzeugführer gestellt

Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Osnabrücker Straße zur Düversbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Wie durch mehrere Zeugen beobachtet wurde, beabsichtigte ein 52-jähriger Führer eines Sattelzuges aus Rumänien von der B 51, nach rechts in die Düversbrucher Straße abzubiegen. Da der 52-jährige jedoch die Rechtsabbiegespur verpasste, setzte dieser mit seinem Sattelzug zurück und bog ordnungswidrig über die Linksabbiegepur der Düversbrucher Straße in Richtung Wagenfeld ab. Hierbei überfuhr der 52-jährige die Verkehrsinsel und beschädigte die dort stehenden Verkehrszeichen erheblich. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrzeugführer erneut zurück, sammelte eigene Fahrzeugteile ein und setzte seine Fahrt in Richtung Wagenfeld fort. Der 52-jährige konnte im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Wagenfeld angehalten und kontrolliert werden. Der 52-jährige gab die Verursachung des Verkehrsunfalls zu. Gegen den 52-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf nach Unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Wetschen

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in Wetschen im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Walde" und "Wetscher Bruchstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes befuhr mit seinem Pkw die Straße "Am Walde" aus Richtung der Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung der Straße "Am Reitplatz". Am Einmündungsbereich zur querenden "Wetscher Bruchstraße" missachtet der Führer des Pkw Mercedes die Vorfahrt einer 18-jährigen Führerin eines Pkw Opel aus Diepholz, welche die "Wetscher Bruchstraße" aus Richtung Fladder in Fahrtrichtung Wetschen befuhr. Der Pkw der 18-jährigen wurde bei dem Zusammenstoß im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Pkw Mercedes mit einem Frontschaden im Bereich Wetschen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz (Tel.:05441-9710) in Verbindung zu setzen.

Pressemeldungen des Polizeikommissariats Sulingen

Fahrraddiebstahl in Sulingen

In der Zeit von Samstag, 29.05.2021, 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein rotes Damenrad mit tiefem Einstieg und einem ebenfalls rot lackierten Gepäckträger von einem Privatgrundstück in der Feldstraße in Sulingen. Zeugen hierzu werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Briefkasten in Sulingen

Am Samstag, 29.05.2021, gegen 00:35 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem Briefkasten in der Edenstraße/Ecke Breslauer Straße in Sulingen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Sulingen (Tel.: 04271/9490) zu melden.

Pressemeldungen des Polizeikommissariats Syke

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Syke

Am Freitag, den 28.05.2021, um 14:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen "Herrlichkeit"/"Hachedamm" in Syke, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 28-jährige Sykerin befährt mit ihrem PKW die Straße "Hachedamm" und will nach links auf die Straße "Herrlichkeit" (B6), in Richtung Bremen abbiegen. Dabei übersieht sie die von rechts auf dem Radweg mit ihrem Fahrrad fahrende 21-jährige Sykerin. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wird. Der Sachschaden wird auf 1100, -- Euro geschätzt.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Weyhe kam es zu keinen presserelevanten Ereignissen.

