Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizisten bei Ruhestörung in Schwaförden verletzt - Kradfahrer bei Unfall in Asendorf lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag gegen 00.45 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus nach Schwaförden, Hauptstraße, gerufen. Vor Ort zeigte sich der 24-jährige alkoholisierte Verursacher während der polizeilichen Maßnahmen sehr aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Gegen 01.25 Uhr wurde die Polizei wegen anhaltender Ruhestörung durch den 24-Jährigen erneut nach Schwaförden gerufen. Als der Verursacher nunmehr in den bereits zuvor angekündigten Polizeigewahrsam verbracht werden sollte, beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten erneut. Der 24-Jährige wehrte sich vehement, er schlug und trat die eingesetzten Polizeibeamten, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt und mussten sich ärztlich ambulant behandeln lassen. Vom Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lembruch - Diebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Lembruch drei E-Bikes im Wert von ca. 6000 Euro entwendet. Die Bikes waren mit einem Seilschloss an Fahrradsäulen vor einem Appartement in der Straße Schodden Hof angeschlossen. Die Unbekannten haben das Seilschloss gewaltsam entfernt, Reste des Schlosses ließen sie zurück, danach entwendeten sie die Räder.

Barnstorf - Corona-Verstoß

Am Sonntag gegen 15.10 Uhr wurde die Polizei wegen Ruhestörung in die Stifterstraße gerufen. Dort traf die eingesetzte Streifenbesatzung auf eine Feier mit insgesamt 47 Personen. Abstände und MundNasenBedeckungen wurden von den Anwesenden nur sehr mangelhaft eingehalten. Die Polizei nahm die Personalien der Anwesenden auf und erteilte Platzverweise.

Asendorf - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr wollte ein 18-jähriger Fahrer mit seinem Renault vom Haendorfer Weg nach links auf die Vilser Straße in Richtung Asendorf einbiegen. Dabei übersah er einen 40-jährigen Motorradfahrer aus Bremen, der die Vilser Straße in Richtung Asendorf befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer mit seiner BMW auf ein angrenzendes Feld geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Bremer musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 18-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 13000 Euro.

Weyhe - Unbelehrbar und beleidigend

In der Nacht zum Sonntag gegen 01.40 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung in der Waldenburger Straße gemeldet. An der Anschrift traf die Streifenbesatzung der Polizei auf eine Feier mit insgesamt sieben Personen. Alle Anwesenden verhielten sich unkooperativ und zum Teil aggressiv. Während der Feststellung der Personalien wurden immer wieder Beleidigungen gegen die Polizisten*innen ausgesprochen. Die anwesenden Gäste erhielten Platzverweise und müssen mit Anzeigen rechnen.

