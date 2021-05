Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210503 - 0527 Frankfurt-Dornbusch: Einbrecher am Werk - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Am vergangenen Wochenende (01.-02.05.2021) sind unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen und haben Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Tat zwischen 22.30 Uhr und 10.30 Uhr zugetragen. Ein oder mehrere Täter sind in diesem Zeitraum in der Schönwetterstraße in eine Wohnung eingebrochen und haben dort Bargeld in Höhe von mehrere Tausend Euro sowie unter anderem hochwertigen Schmuck gestohlen. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der oder die Täter mutmaßlich eine Leiter verwendet haben, um auf den zu Balkon der Wohnung - und von dort in die Wohnung - zu gelangen.

Wer hat in dem Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen? Wem ist eine Person bzw. wem sind mehrere Personen im Bereich der Schönwetterstraße mit einer Leiter aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell