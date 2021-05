Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210502 - 0525 Frankfurt-BAB 661: Autofahrer beschädigt Verkehrsschild und läuft weg - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 30. April 2021, kam es auf der Bundesautobahn 661 in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einem Ausfahrtsschild kollidierte. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das Auto zurück.

Ein bislang unbekannter Mann war gegen 19:30 Uhr mit einem Opel Insignia auf der A 661 in Richtung Oberursel unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr an der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim über die Ausfahrtspur hinweg in den angrenzenden Grünstreifen. Dort prallte das Fahrzeug gegen ein Ausfahrtsschild und kam schließlich an diesem zum Stehen. Der Fahrer verließ daraufhin den beschädigten Pkw und ergriff zu Fuß die Flucht.

Bei diesem soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der mit einer braunen Jacke und Jeans bekleidet gewesen war. In der Hand soll der Unbekannte eine braune Papiertüte getragen haben. Eine Suche nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

An dem verunfallten Opel, einem Mietfahrzeug, sowie an dem Ausfahrtsschild entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache und dem verantwortlichen Autofahrer dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer und / oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 46400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell