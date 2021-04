Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer

Ludwigshafen (ots)

Mit einer Nacht in der Zelle endete der gestrige Abend für einen 28-Jährigen. Er hatte am 28.04.2021, gegen 22 Uhr, vor einem Wohnanwesen in der Sternstraße randaliert. Weil er sich trotz mehrfacher Aufforderung der Polizeibeamten nicht an den erteilten Platzverweis hielt und sich nicht von der Örtlichkeit entfernte, wurde er zur Dienststelle verbracht und in Gewahrsam genommen. Der Mann war stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,31 Promille.

