Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Abbiegen Schaden verursacht

Ludwigshafen (ots)

Beim Abbiegevorgang von der Adolf-Diesterweg-Straße in der Adolf-Kolping-Straße stieß ein 56-Jähriger Busfahrer am 28.04.2021, gegen 08:30 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen das parkende Auto eines 22-Jährigen. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 11.000 Euro am PKW. Der Schaden am Bus dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

